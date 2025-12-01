За 9 месяцев объем производства в Казани вырос до 100,4%

За девять месяцев 2025 года объем производства в Казани вырос до 100,4% по сравнению с прошлым годом. Об этом на аппаратном совещании сообщил замруководителя Исполкома города Ильдар Шакиров.

В Татарстане этот показатель составил 111,6%, а в целом по России — 100,7%. Объем отгруженной товарной продукции собственного производства достиг 639,1 млрд руб., что на 10% выше прошлогоднего показателя. Основным драйвером роста промышленности остаются обрабатывающие производства, на которые приходится 80% выпускаемой продукции.

Наибольший рост зафиксирован в производстве готовых металлических изделий (+41,7%), лекарственных препаратов (+41,5%), компьютерной, электронной и оптической техники (+30,6%), пищевых продуктов (+24,7%) и электронного оборудования (+23,1%).

За восемь месяцев совокупная сальдированная прибыль крупных и средних организаций составила 88,5 млрд руб., что на 44% меньше, чем год назад. Доля убыточных компаний увеличилась до 24%.

Оборот малого бизнеса за шесть месяцев составил 562 млрд руб. Доля малого бизнеса в валовом территориальном продукте города составляет 42,5%, число занятых в этом секторе увеличилось на 2%, а самозанятых стало больше на 22,8%.

Анна Кайдалова