Власти США пообещали возобновить предоставление убежища мигрантам

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм объявила о возобновлении процесса предоставления убежища мигрантам. Это произойдет после того, как администрация завершит рассмотрение накопившихся заявлений по новым стандартам, сообщает NBC News.

26 ноября у Белого дома произошла стрельба, в результате которой были ранены двое служащих Национальной гвардии. Один из пострадавших скончалась, а другой находится в критическом состоянии. Нападавшим оказался гражданин Афганистана, прибывший в США в 2021 году во время президентства Джо Байдена.

В связи с инцидентом 27 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что многие граждане Афганистана попали в страну без необходимых проверок. Он отметил, что выдворение просителей убежища представляет значительную трудность, но власти планируют более активно выдворять таких лиц. Дональд Трамп пообещал остановить миграцию в США из «стран третьего мира».