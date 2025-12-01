«Похоже, "Динамо" тоже ждет назначение нового тренера»

1 декабря матчем «Сочи»—«Динамо» (Махачкала) в Российской премьер-лиги завершится 17-й тур. На расположение лидеров эта встреча не повлияет. Турнирную таблицу чемпионата возглавляет «Краснодар». Южане разгромили на своем поле «Крылья Советов» (5:0). Ближайшие преследователи — ЦСКА и «Зенит» — выиграли не столь разгромно. Армейцы взяли верх над «Оренбургом» (2:0), а «Зенит» одолел казанский «Рубин» с минимальным счетом (1:0). У ЦСКА и «Зенита» по 36 очков, и всего на одно они отстают от «Краснодара». За развитием событий в матчах 17-го тура следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

«Спартак» и «Динамо», которыми сейчас руководят исполняющие обязанности главного тренера, свои матчи проиграли. Красно-белые в Калининграде уступили «Балтике» (0:1). Матч получился скандальным. Судейские решения вывели из себя наставника хозяев Андрея Талалаева.

Он выдал в адрес арбитров несколько жестких фраз, показал неприличный жест и был удален. Теперь он будет наказан, не исключено, что длительной дисквалификацией, так как срывается во время матча не первый раз. Но для «Спартака» это не важно. Московская команда проиграла, имея на одного игрока больше. При этом Вадим Романов, который сейчас руководит командой, сделал всего одну замену. Как он потом объяснил, его все устраивало: «Согласно логике игры, мы были довольны ее ходом.

Но нам не хватало "наконечника" — человека, который бы закончил атаки. Поэтому мы выпустили центрального нападающего. То как складывалось все остальное, было достаточно эффективно».

Болельщики «Спартака» вряд ли разделяют позитив Романова и ждут представления наставника, который возглавит клуб на постоянной основе. Похоже, поклонников «Динамо» тоже ждет назначение нового тренера. Ролан Гусев и его «Динамо» уступили в Грозно Ахмату (1:2). Причем первый тайм бело-голубые выиграли (1:0), но замены Станислава Черчесова и пенальти после перерыва привели к победе хозяев. Ролан Гусев выглядел расстроенным, но говорил, что претензий к игрокам нет: «Спасибо ребятам, они неплохо играли, но не использовали свои моменты. Но в целом у меня претензий к ним нет».

Теперь «Спартак» и «Динамо» сыграют между собой 6 декабря. Но после поражений в эти выходные, кажется, что претендовать на что-то в этом сезоне команды уже вряд ли смогут. «Динамо» отстает от лидера на 17 очков и занимает девятое место. Отставание «Спартака» меньше — 9 баллов и шестая строчка. А первое место после 17-го тура занимает «Краснодар», который разгромил «Крылья Советов» (5:0). Правда, южане вполне могут потерять первую позицию перед зимней паузой, так как встречаются с ЦСКА. Армейцы 29 ноября обыграли «Оренбург» (2:0), и в случае победы над «Краснодаром» могут стать зимним чемпионом. Эта встреча станет последней в 2025 году и волнует болельщиков и журналистов уже сейчас. По крайней мере, вопросы по этому поводу главному тренеру южан Мураду Мусаеву задавали.

— Можно сказать, что это хорошая подготовка к следующему матчу с ЦСКА? — Нет, с армейцами будут совсем другие особенности игры. Нам сейчас нужно немного отдохнуть, и с ЦСКА будет другой матч.

Стоит сказать, что по-прежнему в борьбе за медали остается московский «Локомотив», который обыграл на выезде «Ростов» (3:1). А то, что железнодорожники ставят перед собой серьезные цели, их наставник Михаил Галактионов даже не скрывает: «Мы для себя всегда рассчитываем, что каждый матч должен выходить за 6 очков, чтобы цепляться, бороться за лидирующую группу, навязывать конкуренцию и биться за призовое яркое место».

«Зенит» выиграл на своем поле у «Рубина» (1:0) и занимает в турнирной таблице третье место. Но в первой пятерке тесно, ведь «Краснодар», который лидирует, отделяет от «Балтики», которая расположилась на пятой позиции, всего 5 очков.

Владимир Осипов