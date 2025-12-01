ФК «Челябинск» проиграл воронежскому «Факелу» в последнем матче этого года

Футбольный клуб «Челябинск» проиграл воронежскому «Факелу» в выездном матче 21 тура Первой лиги. Счет в последней игре перед зимним перерывом составил 2:0 в пользу хозяев, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Игра прошла 30 ноября на стадионе «Факел» в Воронеже. Счет открыл Белайди Пуси на 36-й минуте матча. Второй гол в ворота челябинцев забросил нападающий Мераби Уридия в компенсированное время на 94-й минуте.

По итогам осенней части сезона ФК «Челябинск» занимает пятое место в Первой лиге.