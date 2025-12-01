Разрыв в зарплатах россиян достиг минимума за 25 лет

Разрыв в зарплатах между 10% самых бедных и 10% самых богатых работников в России в 2025 году сократился до 12,7 раза, что стало минимальным показателем с 2000 года. Тогда этот разрыв почти достигал 30-кратного значения. По данным Росстата, в 2025 году самые бедные работники зарабатывали около 25 тыс. руб., а самые богатые — более 315 тыс. руб.

Эксперты считают, что сокращение разрыва связано с более быстрым ростом низких зарплат, пишут «Известия». Екатерина Косарева из «ВМТ Консалт» отметила, что этот рост вызван дефицитом кадров в рабочих профессиях. Ольга Беленькая из ФГ «Финам» добавила, что государство последовательно повышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который в 2026 году составит 27 093 руб., что на более чем 20% выше показателя 2025 года.

Аналитики также отметили, что доходы высокооплачиваемых специалистов растут медленнее. Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global заявила, что происходит «сжатие» среднего класса. В июле сообщалось, что разрыв между максимальными и минимальными средними зарплатами в регионах России достиг рекордных 182 тыс. руб. На Чукотке средняя зарплата составляет 223 тыс. руб., а в Ингушетии — 41 тыс. руб.