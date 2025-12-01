Жителя Перми осудили за организацию проституции и похищение человека

Суд признал жителя Перми виновным в организации проституции, хранении наркотиков, укрывательстве особо тяжких преступлений и похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Следствием и судом установлено, что в январе 2024 года житель Перми присоединился к преступной деятельности своего приятеля, занимавшегося организацией проституции. Обвиняемый предоставил ему свой компьютер для размещения и продвижения рекламы интим-услуг в интернете, а также предложил использовать специальную программу для автоматического «поднятия» анкет в поисковом рейтинге, что увеличивало их просмотр и посещаемость. За каждую такую операцию он получал от соучастника денежное вознаграждение.

В феврале 2024 года обвиняемый оказал содействие сообщнику в похищении их общего знакомого. Потерпевшего силой затолкали в автомобиль, вывезли в район Верхне-Курьинского кладбища, где обвиняемый стал очевидцем совершения его приятелем убийства. Спустя несколько дней обвиняемый вернулся на место преступления и участвовал в сокрытии тела убитого, а также орудия убийства. Впоследствии он умышленно скрыл от правоохранительных органов всю известную ему информацию о содеянном.

15 марта 2024 года виновный был задержан сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Пермскому краю. При производстве силовиками обыска в квартире осужденного были обнаружены и изъяты наркотики, приобретенные им ранее для личного потребления. Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.

Суд приговорил виновного к двум годам обязательных работ, штрафу, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму 500 тыс. руб.