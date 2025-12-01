Владимир Путин наградил ярославских учителя и священника

Преподаватель МУДО «Детская школа искусств им. Дмитрия Когана» Ярославля Татьяна Леванова награждена знаком отличия «За наставничество», первому замдиректора МОУ Ивановской средней общеобразовательной школы Владимиру Мартышину присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РФ». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Фото: Министерство культуры Ярославской области Татьяна Леванова

Госпожа Леванова награждена за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность.

«Среди учеников Татьяны Александровны более ста лауреатов престижных национальных и международных конкурсов. Она регулярно внедряет инновационные методики и современные подходы к обучению, обеспечивающие высокий уровень подготовленности воспитанников»,— рассказали в областном минкульте.

Фото: Переславская епархия Владимир Мартышин

Господин Мартышин — священник. Как рассказали в Переславской епархии, отец Владимир в 1990 году переехал из Москвы в деревню Кучеры Борисоглебского района Ярославской области. Работал сначала учителем, а затем директором школы.

«Владимир Сергеевич возродил находившуюся в упадке сельскую школу и разработал уникальную авторскую педагогическую концепцию "Школа целостного развития", основанную на духовных и традиционных ценностях»,— рассказали в епархии.

