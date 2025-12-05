Институт по изучению национального вопроса
100 лет назад был одобрен его проект
Президиум совета национальностей одобрил проект организации института по изучению национального вопроса. Изучение пойдет по трем основным линиям.
Фото: Росинформ, Коммерсантъ
Предлагается следующая структура института:
- президиум из 5–7 товарищей во главе с директором-руководителем;
- правление из 11–16 товарищей;
- широкий совет института, куда должны быть привлечены представители всех союзных и автономных республик и областей, лица, известные своими теоретическими трудами или практической работой в области национальной политики.
Институт ставит своей задачей практическое и теоретическое исследование в национальных республиках и областях национальной политики. С этой целью институт сосредоточивает у себя все материалы, относящиеся к национальному вопросу, и путем систематической разработки их подготовляет те или другие вопросы на разрешение президиума совета национальностей. В целях наиболее полного выявления национальной политики институт имеет в виду организовать у себя библиотеку по национальному вопросу, научные кабинеты и другие подсобные органы.
Изучение национального вопроса должно проходить по трем основным линиям:
- экономической;
- культурно-бытовой;
- правовых отношений.
По первому вопросу необходимо изучить развитие национальной промышленности и хозяйства вообще в каждой отдельной республике и области, его особенности и выявление перспектив в развитии роста национального богатства.
В культурно-бытовом отношении предстоит громадная работа на восьмой год существования советской власти. Имеются такие области, где грамотность населения не превышает 16% (Ойратская область). Немного лучше обстоит дело и в других отсталых национальных республиках и областях.
И, наконец, о правовых отношениях. В большинстве случаев эти вопросы разрешаются нашими союзными законодательствами, но сказать твердо, что наши законодательства целиком и полностью удовлетворяют национальные республики, трудно. Имеются недочеты в этой области, которые можно было бы исправить, но исправлять их можно лишь тогда, когда будет понятно, в каких условиях находится та или иная республика.
О проекте института изучения национального вопроса писали «Известия» в 1925 году.