Институт по изучению национального вопроса

Президиум совета национальностей одобрил проект организации института по изучению национального вопроса. Изучение пойдет по трем основным линиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росинформ, Коммерсантъ Фото: Росинформ, Коммерсантъ

Предлагается следующая структура института:

президиум из 5–7 товарищей во главе с директором-руководителем; правление из 11–16 товарищей; широкий совет института, куда должны быть привлечены представители всех союзных и автономных республик и областей, лица, известные своими теоретическими трудами или практической работой в области национальной политики.

Институт ставит своей задачей практическое и теоретическое исследование в национальных республиках и областях национальной политики. С этой целью институт сосредоточивает у себя все материалы, относящиеся к национальному вопросу, и путем систематической разработки их подготовляет те или другие вопросы на разрешение президиума совета национальностей. В целях наиболее полного выявления национальной политики институт имеет в виду организовать у себя библиотеку по национальному вопросу, научные кабинеты и другие подсобные органы.

Изучение национального вопроса должно проходить по трем основным линиям:

экономической; культурно-бытовой; правовых отношений.

По первому вопросу необходимо изучить развитие национальной промышленности и хозяйства вообще в каждой отдельной республике и области, его особенности и выявление перспектив в развитии роста национального богатства.

В культурно-бытовом отношении предстоит громадная работа на восьмой год существования советской власти. Имеются такие области, где грамотность населения не превышает 16% (Ойратская область). Немного лучше обстоит дело и в других отсталых национальных республиках и областях.

И, наконец, о правовых отношениях. В большинстве случаев эти вопросы разрешаются нашими союзными законодательствами, но сказать твердо, что наши законодательства целиком и полностью удовлетворяют национальные республики, трудно. Имеются недочеты в этой области, которые можно было бы исправить, но исправлять их можно лишь тогда, когда будет понятно, в каких условиях находится та или иная республика.

О проекте института изучения национального вопроса писали «Известия» в 1925 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев