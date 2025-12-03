Химический переворот

Химики из Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН совместно с коллегами из Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН представили в журнале Chinese Journal of Catalysis обзор, посвященный новой и активно набирающей популярность концепций современной химии — «коктейля» катализаторов. Эта идея родилась в Научной школе академика Валентина Ананикова более десяти лет назад.

Ученые тогда заметили, что катализатор — вещество, которое ускоряет химическую реакцию,— не остается неизменным в ходе реакции. Такие системы были названы «коктейлевыми» по аналогии со смесью разных компонентов в бокале. Исследователи поняли, что катализатор переходит в разные состояния — он словно «живет» своей жизнью, превращаясь из молекулярных комплексов в кластеры и наночастицы в одном химическом сосуде. Сегодня такие «коктейлевые» системы обнаружены уже для десятков металлов и сотен реакций: от органического синтеза до промышленного катализа.

В новом обзоре авторы объясняют, почему открытие системы «коктейля» катализаторов стало важным шагом к созданию единой теории катализа. Речь идет о переходе от представления «один катализатор — одна реакция» к пониманию катализа как динамической сети взаимопревращающихся частиц. Такой подход помогает объяснить высокую активность и устойчивость катализаторов, даже когда в системе присутствуют лишь следовые количества металла — в миллионные доли процента.

«Катализатор — это не статичная молекула, а целая экосистема активных частиц, которая подстраивается под условия реакции,— отмечает Валентин Анаников.— Понимание этой динамики позволяет создавать более эффективные и “умные” катализаторы для химии будущего».

Обзор включает десятки примеров таких систем — на основе палладия, платины, родия, никеля, золота и других металлов. Особое внимание уделено исследованиям, где сочетание методов ЯМР-спектроскопии, электронной микроскопии и масс-спектрометрии позволило проследить превращения катализатора в реальном времени.

Концепция «коктейля» катализаторов открывает путь к разработке адаптивных и самовосстанавливающихся катализаторов, которые смогут работать дольше, чище и экономичнее. Это направление особенно перспективно для зеленой химии и производства лекарственных веществ, где важна минимизация отходов и потребления редких металлов.

Подготовлено при поддержке Минобрнауки