Образование на троих

Ключевые дискуссии об образовании на Конгрессе молодых ученых были сосредоточены вокруг ИИ и его реального влияния на подготовку специалистов. Искусственный интеллект — новая трансформирующая технология для образования.

Он ускоряет поиск научных материалов, помогает анализировать данные и перерабатывать большие объемы информации. Благодаря развитию технологий в университетах формируется новая модель обучения, в которой студент, преподаватель и ИИ действуют как три равноправных участника «триады» образовательного процесса. «Ъ-Наука» узнала у экспертов из Минобрнауки, ведущих вузов и бигтехов, почему такое сотрудничество между человеком и машиной необходимо и как эффективно его реализовать.

Образование больше не будет прежним

Как отмечает ректор МГПУ Игорь Реморенко, три года назад, когда нейросети стали массовым явлением, образовательное сообщество стояло перед выбором: все запретить, сделать вид, что ничего не происходит, или договориться о понятных правилах совместной работы человека и алгоритма. Неожиданным, по словам Реморенко, стало то, что и преподаватели, и студенты плохо были готовы к переменам. Одни продолжали скрывать использование ИИ, а другие снижали баллы за любую «подозрительную» формулировку. Однако выбор в вузе был сделан в пользу третьего варианта: появились этические правила применения ИИ в науке, внедрены новые критерии оценивания работ и алгоритмы для распознавания сгенерированного текста.

Эти усилия, как отмечает Реморенко, изменили сами отношения между преподавателями и студентами. Оценивать стали не набор текста, а умение мыслить и аргументировать. Фактически ИИ привносит в образование качественные, а не количественные изменения: фокус у студентов смещается в пользу выстраивания и доказательства собственной позиции. Преподаватель же проверяет аргументацию, а не факт наличия искусственного текста. С ним соглашается руководитель департамента больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Евгений Соколов: «Преподаватели стали практиковать защиты домашних заданий. Если возникает ощущение, что работа сгенерирована, мы можем пригласить студента на беседу. Если он может объяснить решение, то вопросов нет».

В целом сегодня уже можно утверждать, что курс на интеграцию ИИ в образование стал системной тенденцией — и этого видения уже придерживается Минобрнауки. Заместитель министра ведомства Андрей Омельчук отмечает: «Университеты активно интегрируют ИИ-решения в учебные процессы, обеспечивая индивидуальный подход к каждому студенту, делая образование более эффективным. Как правило, развитие ИИ на местах идет по трем направлениям: его интеграция в обучение и исследования, автоматизация административной работы и расширение цифровой инфраструктуры вузов».

Еще одним вузом, где ИИ начали активно внедрять в образовательный процесс, стал Томский политехнический университет (ТПУ). По словам директора Инженерной школы ТПУ Александра Фадеева, преподаватели используют модели для подготовки материалов и экономии времени, что дает возможность сделать акцент на живой работе со студентами и персонализировать обучение.

Чтобы показать, как новая логика работы с ИИ проявляется в профессиональных задачах, директор мегафакультета трансляционных информационных технологий и руководитель Института искусственного интеллекта ИТМО Александр Бухановский подчеркивает: «Основная польза от ИИ возникает не при автоматизации “бытовых” вопросов, а при решении задач в профессиональной области». Главный эффект, по его словам, в том, что студенты быстро сталкиваются с ошибками модели и учатся проверять результат, развивая навык методичной верификации. Это делает их конкурентоспособнее и ускоряет подготовку к работе с партнерами из индустрии.

Подтверждает тезис Бухановского директор Школы образования и Центра образовательных разработок на основе технологий искусственного интеллекта Тюменского государственного университета Ульяна Раведовская. Она рассказывает, что ТюмГУ сочетает курсы ИИ-грамотности с интеграцией инструментов в профильные дисциплины. Там также экспериментируют с ИИ-персонами, которым можно делегировать часть задач, что меняет, по словам Раведовской, роль преподавателя: он становится наставником, который помогает проектировать курс и анализировать результаты.

Проректор ЛЭТИ Сергей Галунин отмечает ту же тенденцию на интеграцию искусственного интеллекта. Так, университет сочетает специализированные программы по ИИ с внедрением навыков в традиционные предметы. За это отвечают цифровая кафедра и Инновационный институт искусственного интеллекта, кибербезопасности и коммуникаций им. А. С. Попова. По словам Галунина, важно готовить выпускников и преподавателей к требованиям цифровой экономики, поэтому необходимо давать возможность еще в вузе научиться взаимодействовать с ИИ.

Эксперты сходятся во мнении, что университеты, которые быстрее перестраивают учебный процесс под использование ИИ, легче адаптируются к запросам индустрии и становятся более понятными для работодателей в части подготовки кадров. Но вместе с преимуществами появляются и риски — например, стремление полностью делегировать решение задач моделям. Проблему подчеркивает Илья Обабков, и. о. ректора УрФУ: «Важно не просто использовать цифровые инструменты, а понимать их суть и ограничения. Если студенту не интересно, он будет искать способ переложить задачу на нейросеть. Но если ему интересно, ни один искусственный интеллект не заменит желания действовать. Наша задача — перестроить образование так, чтобы технологии становились помощниками, а не подменой мышления». Сейчас в новом кампусе УрФУ делают ставку на сочетание технологических и гуманитарных программ: проектное обучение, курсы по этике ИИ, совместные исследования.

Из этих примеров складывается общая тенденция: университеты переходят от декларативных обсуждений к системному внедрению ИИ. Для всех уровней — от федеральных проектов до программ отдельных кафедр — характерна одна задача — дать студентам опыт осмысленной работы с инструментами и подготовить их к профессиональной среде, где навыки работы с ИИ становятся стандартом.

Как интегрировать ИИ в образование: опыт бигтехов

Активному проникновению ИИ в образовательный процесс способствуют не только вузы, но и бигтехи. Компании систематически работают во всех аспектах: от обучения преподавателей новым методикам с помощью ИИ до предоставления своих технологий для экспериментов с новыми образовательными практиками.

Дарья Козлова, директор по образованию в «Яндексе», объясняет: «ИИ перестает быть инструментом и начинает трансформировать саму суть обучения, смещая фокус в сторону более деятельного взаимодействия между преподавателем и студентом, проектных задач и индивидуального диалога с ИИ-компаньоном. Это модернизирует даже привычные форматы проверки знаний, такие как эссе и дипломы. В этом контексте своеобразная триада — преподаватель, студент и ИИ — позволяет выстроить качественно новую модель образования. Модель, в которой ИИ выступает компаньоном, помогает готовить материалы, подсказывает направления для анализа и выявляет индивидуальные образовательные запросы и пробелы».

По словам Игоря Реморенко, у бигтехов двойная роль в этом процессе. С одной стороны, крупные технологические компании могут предоставить устойчивую и безопасную инфраструктуру, например, защищенные «песочницы» для экспериментов, вычислительные мощности, инструменты для анализа больших массивов данных, готовые платформы ассистентов для учителя и сервисы сертификации. А с другой — происходящее должно осуществляться в партнерстве с университетами через совместные программы повышения квалификации, соразработку критериев оценки цифровых компетенций, грантовые конкурсы на педагогические эксперименты с ИИ в аудитории. Дополнительная задача — опираться на отечественные решения, тем самым обеспечив технологическое лидерство.

В этом контексте ведущие вузы сейчас активно реализуют совместные программы с бигтехами: в ИТМО это выразилось в запуске в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» новых программ «Топ-ИТ» и «Топ-ДС», где студенты решают задачи технологических партнеров. ВШЭ и еще десять вузов провели эксперимент по использованию ИИ от «Яндекса» в ходе написания дипломных работ, МГУ использует ИИ от «Яндекса» для анализа ответов участников олимпиады «Ломоносов», проверяя формулировки на точность. Также «Яндекс» анонсировал бесплатную образовательную инициативу для сотрудников российских вузов, на которую выделил более 400 млн руб. в 2026 году. Она призвана научить их применять передовые практики, в том числе ИИ-решения, во всех основных сферах деятельности вуза: преподавание, научная работа и управление образованием.

По словам проректора по цифровой трансформации Южного федерального университета (ЮФУ) Александра Трофимчука, партнерству с лидерами индустрии уделяют особое значение: «Яркий пример — недавнее обучение 13 преподавателей ЮФУ разработке. Эта программа позволила нашим педагогам не только освоить современные курсы по программированию, но и перенять передовые образовательные практики, методы построения доверительной среды и эффективной обратной связи со студентами». Кроме того, в университете фокусируются на создании и внедрении специализированных ИИ-помощников для решения конкретных административных и образовательных задач, например, ИИ-помощника для построения индивидуальных образовательных траекторий в наших планах. Он будет анализировать профессиональные интересы студента, его академические результаты и данные о состоянии рынка труда, предлагая персонализированные рекомендации по выбору дисциплин и карьерному развитию.

Таким образом, формат взаимодействия преподавателей, студентов и искусственного интеллекта формирует основу для качественной трансформации высшего образования и суперперсонализации, когда содержание курса подстраивается под учебный стиль, интересы и уровень готовности студента. Такой подход превращает образование в настраиваемую систему, где траектория складывается как конструктор, а ИИ, по словам Дарьи Козловой, будет улучшать образовательный процесс на каждом этапе, повышая результаты студентов.

Мария Грибова