По подозрению в коррупции задержан начальник отдела СКР по Кемеровской области

Задержан руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Кемеровской области Леонид Харитонов. Он подозревается в получении взятки по делам в сфере медицины, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Сумма взятки, которую вменяют задержанному, не указывается.

В следственном ведомстве подтвердили факт возбуждения дела против Леонида Харитонова. По ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Кузбассе расследуется уголовное дело о коррупции в отношении бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова. Он обвиняется в получении взяток от представителя коммерческой фирмы за заключение договоров на закупку и поставку медицинских изделий, а также за общее покровительство.

Илья Николаев