Трое ижевчан обвиняются в грабеже и хищении 200 тысяч рублей с криптокошелька

В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту грабежа, совершенного группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии (ч. 2 ст. 161 УК). Обвиняемыми являются трое местных жителей в возрасте 18 и 19 лет.

Следствие считает, что в сентябре фигуранты, действуя совместно, избили 19-летнего жителя Ижевска и похитили криптовалюту с его криптокошелька на сумму 205,8 тыс. руб.

Преступление было пресечено следователями СК совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ. В рамках расследования допрошены потерпевший и обвиняемые. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело соединено с ранее возбужденным делом в отношении одного из фигурантов. За данное преступление предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.

Анастасия Лопатина