Таксист из Заволжья вместо мошенников отвез деньги жертвы в полицию

Жительница города Заволжья, поддавшись на уговоры мошенников, передала через таксиста 200 тыс. руб., которые тот должен был отвезти в Москву. Однако 41-летний водитель такси заподозрил мошенничество и отвез деньги в полицию, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области 1 декабря.

По словам заявителя, через приложение такси ему поступил заказ из Заволжья: необходимо было забрать сумку и доставить ее в Москву сыну заказчицы. По прибытии в столицу таксист заподозрил, что может стать соучастником мошенничества, отменил поездку, вернулся в Заволжье и обратился в местный отдел полиции.

Полицейские связались с 75-летней владелицей денег и вернули ей всю сумму. До разговора с ними она не подозревала, что стала жертвой мошенников: пенсионерка думала, что передала деньги для «родственницы», которая по телефону убедила ее, что нуждается в срочной финансовой помощи.

В полиции возбудили дело о покушении на мошенничество (по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК), подозреваемые пока не установлены.

Галина Шамберина