ВТБ: рынок розничного кредитования вырастет на треть в 2026 году

По предварительным оценкам ВТБ (MOEX: VTBR), рынок розничного кредитования в России прошел этап перестройки и постепенно возвращается к росту. В 2026 году выдача кредитов может достичь 12,7 млрд руб., что на 32% выше планируемого ранее результата. Об этом в преддверии 16-го инвестфорума ВТБ «Россия зовет!» заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса кредитной организации Алексей Охорзин.

В следующем году эксперты ВТБ ожидают положительную динамику по большинству направлений розницы: примерно на четверть — по ипотеке, на 55% — по кредитам наличными. Выдача автокредитов при этом останется сопоставима результатам этого года. Темп прироста общего розничного портфеля в 2026-м может достичь уровня 6%.

«Розничное кредитование прошло фазу "оздоровления": во втором полугодии 2025 года мы ждем увеличения общерыночных продаж на 11% ко второму полугодию 2024 года»,— уточнил господин Охорзин. По его словам, результаты 2026 года будут, в частности, зависеть от макрофакторов. Среди них — темпы снижения ключевой ставки, обновленные параметры «Семейной ипотеки», ситуация вокруг утильсбора и изменения в правилах оценки доходов заемщиков.

По итогам 2025 года, прогнозируют в ВТБ, продажи кредитов физлицам в России составят менее 10 трлн руб. Это на четверть ниже, чем годом ранее. Более 60% придется на ипотеку и автокредиты — 4,2 трлн руб. и 1,8 трлн руб. соответственно. Кредиты наличными составят около 3,6 трлн руб. Объем розничного кредитного портфеля на рынке в 2025-м увеличится на 4%, приблизившись к 40,9 трлн руб. Основным драйвером роста, считают в ВТБ, станут автокредиты (их портфель прибавит 18%).