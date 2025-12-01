Туристы пролетели мимо

Российских туристов отправили на Кубу вместо Венесуэлы. Всему виной разговоры о возможном вторжении в страну американских войск. Об изменении рейса в воскресенье сообщила компания «Пегас Туристик». Решение отправить путешественников в Варадеро приняли из-за потенциальной опасности для гражданских лайнеров в небе над Венесуэлой. Ранее о планах закрыть воздушное пространство страны заявил Дональд Трамп. Тему продолжит Александр Рассохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Norlys Perez / Reuters Фото: Norlys Perez / Reuters

Солнечное побережье, лазурные волны, богатство красок флоры и фауны — ожидание долгожданного отдыха на Карибах грело душу, признается Надежда. Билет на рейс Москва—Порламар на руках, и до отпуска на острове Маргарита оставался буквально день. Но 30 ноября туроператор неожиданно изменил маршрут, рассказала “Ъ FM” Надежда: «Вылет из Москвы в Венесуэлу был запланирован на 03:00 1 декабря. Нам сказали: он будет отменен, только если Россия решит, что самолеты туда летать не будут. Собственно, так и случилось в воскресенье. Потом нам сообщили, что ночью наш самолет полетит не в Венесуэлу, а на Кубу. Мы можем либо отказаться, и тогда деньги вернутся на депозитный счет, и мы можем выбрать какой-то другой тур, который нам захочется, или мы полетим за счет оператора».

Ситуация вокруг Венесуэлы планомерно накаляется в последние месяцы. И, как сообщает The Wall Street Journal, 30 ноября Дональд Трамп позвонил Николасу Мадуро с угрозой, что начнет военную операцию, если венесуэльский лидер не покинет пост в ближайшие дни. Последний, по информации CNN, согласился на такой сценарий, но уйти в отставку Мадуро готов не раньше чем через полтора года. При этом публично американский лидер не заявлял о намерении силовой смены власти в Каракасе. Однако количество рейсов в страну и из нее все равно резко сократилось, говорит фотожурналист из столицы Венесуэлы Анна Осипова де Осаль: «На ближайшее время нет никаких вылетов и прибытий. Летают, по-моему, только Copa и Conviasa — венесуэльская компания, которая выполняет прямые рейсы в в Москву, и все. Местные никак не реагируют, живут своей жизнью. Мы уже привыкли к таким шокирующим новостям. Народ никуда не уезжает, пока же нет ничего. Зачем просто так поднимать панику?»

В АТОР уверяют, что «Пегас Туристик» — единственная компания, которая организовывает для россиян туры в Венесуэлу. Ассоциация туроператоров со ссылкой на гендиректора «Пегас Туристик» сообщает, что и другие запланированные рейсы в Венесуэлу перенаправят на Кубу. Компания планирует возобновить полетную программу после нормализации обстановки в стране. Но могут ли туристы, чей рейс изменили, рассчитывать на какие-либо компенсации?

Директор Института воздушного и космического права Aerohelp Олег Аксаментов считает, что это возможно только в одном случае: «Это просто предложение полететь на Кубу. Турист либо соглашается, либо не соглашается. Если он отказывается, то он имеет право получить обратно сумму. Возможно, на приобретение какого-то альтернативного пакета данных средств ему уже не хватит, но это уже другой вопрос. Причина расторжения договора — по сути, это форс-мажор, но это должно быть подтверждено официально. Если перелет невозможен по причинам, независящим от авиакомпании и от турагента, соответственно, компенсация не предусматривается.

Если полет был возможен, но компания сама отказалась по каким-то необъективным причинам, то турист может претендовать на компенсацию сверх раннее уплаченной суммы».

Как объяснили “Ъ FM” в АТОР, россиян, которые уже находятся в Венесуэле, будут вывозить из страны в тот же день, когда завершится их отдых. Для этого «Пегас Туристик» организует специальный рейс. Предполагается, что в страну полетит пустой самолет, на борту которого потом туристов отправят напрямую в Россию. При этом в ассоциации отказались комментировать, насколько вероятна эвакуация россиян из Венесуэлы в ближайшее время.

Анхель Леонардо Боррего Карбонель, Андрей Дубков