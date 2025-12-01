Wildberries & Russ запустила первую очередь логоцентра в Кузбассе

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди логистического комплекса в Юрге (Кемеровская область). Как сказано в сообщении пресс-службы компании, с 1 декабря комплекс начинает принимать товары продавцов на хранение и будет доступен для поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

В рамках первой очереди запущено 40 тыс. кв. м складских мощностей, при полном вводе в эксплуатацию площадь комплекса составит 100 тыс. кв. м, а вместимость — более 23 млн единиц товара. Сроки полного запуска объекта пресс-служба не уточнила. Логоцентр будет оснащен автоматизированными складскими системами, в частности, планируется установка двух вертикальных автоматических сортировщиков с суммарной производительностью до 570 тыс. товаров в сутки.

В 2023 году власти Кузбасса предоставили инвестпроекту Wildberries статус резидента территории опережающего развития «Юрга». На тот момент объявленные инвестиции в его строительство с проектной площадью 100 тыс. кв. м составляли 7,6 млрд руб.

Игорь Лавренков, Кемерово