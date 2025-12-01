ВТБ: государственно-частное партнерство сохранит для инфраструктуры 29 трлн руб.

Доля капитальных затрат при концессиях и государственно-частного партнерстве (ГЧП) в общих расходах строительства в последние годы растет. До пандемии она составляла 3,5% (322 млрд руб.), в 2024 году — 6% (1 трлн руб.), а в следующие годы приблизится к 8–9% (1,6–1,8 трлн руб.), следует из данных ВТБ (MOEX: VTBR) Инфраструктурный Холдинг.

В ВТБ изучили преимущества инструментов ГЧП, потенциал их использования для отраслей и сценарии развития инфраструктуры до 2040 года. Обзор «Концессии и госзаказ: стимулы, возможности и сценарии инфраструктурного развития» опубликован в преддверии 16-го инвестфорума ВТБ «Россия зовет!».

По данным ВТБ, из-за инфляции строительство инфраструктурных объектов дорожает в среднем на 6–8% в год. «Применение ГЧП-инструментов позитивно влияет на увеличение ВВП, занятость, объем налоговых отчислений, уровень развития инфраструктуры и инвестиционную привлекательность территорий»,— уточнил член правления ВТБ Виталий Сергейчук.

По подсчетам холдинга, на горизонте ближайших 15 лет применение инструментов ГЧП при создании или реконструкции инфраструктурных объектов принесет 29 трлн руб. инвестиций. Потенциал применения ГЧП-инструментов среди инфраструктурных объектов наиболее высок у автодорог (8,8 балла из 10) и аэропортовых терминалов (8,4 балла). Среди отраслей лидируют транспортная (6,8 балла) и социальная инфраструктура (5,9 балла).

В ближайшие 15 лет возможны три сценария развития инфраструктуры. Базовый предполагает, что соотношение вложений в проекты в рамках ГЧП и госзаказа в среднем составит 1 к 5 с возможностью роста до 1 к 4 на пике строительства ВСМ. В оптимистичном сценарии к 2040 году соотношение ГЧП и госзаказа дойдет до 1 к 2,2. Такой сценарий позволит сэкономить как минимум 11 трлн руб. бюджетных средств только на этапе строительства.