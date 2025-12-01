Плюсовая температура ожидается в первые дни декабря

В первые дни зимы погода в Удмуртии останется стабильной, сообщает региональный Гидрометцентр. С 1 по 4 декабря температура воздуха будет колебаться в пределах -2..+2°С, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

5 декабря ночью температура опустится до 0..-3°С, а днем поднимется до 0..+1°С. В большинстве районов пройдут осадки, преимущественно в виде небольшого снега. Также возможны ухудшения видимости при тумане и дымке.

По предварительному прогнозу, в выходные дни ожидается слабо отрицательная температура воздуха.

Анастасия Лопатина