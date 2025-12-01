На дорогах Ростовской области сегодня ожидается гололед

В Ростовской области сегодня, 1 декабря, прогнозируется ухудшение погоды и образование на дорогах гололеда. Об этом сообщает Ростовский Гидрометцентр.

В регионе ночью и утром в отдельных районах возможен туман, на севере — гололед и изморозь. Ночные температуры составят от +2° до +7° градусов тепла, при прояснениях до нуля, на севере до -3°. Днем в северной половине региона ожидается от -2° до +3°, в южной — от +3° до +8°.

С 1 по 3 декабря в Ростове-на-Дону сохранится облачная погода с прояснениями. Завтра, 2 декабря, пройдет небольшой дождь при восточном ветре 6-11 м/с. Температура ночью составит до +4°, днем — до +5°. Ожидается, что 3 декабря осадки прекратятся, ветер сменится на восточный и северо-восточный 5-10 м/с. Ночные температуры опустятся до 0-2°, дневные — до +2-4°.

Синоптики также предупреждают о неблагоприятных гидрологических явлениях 1 декабря ночью и утром 2 декабря — в устье реки Дон на участке Аксай-Азов прогнозируется критическое снижение уровня воды в пределах и ниже неблагоприятных отметок.

Константин Соловьев