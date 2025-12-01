В Самаре с МБУ «Перспектива» взыскали компенсацию за травмирование ребенка на игровой площадке

Суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании с МБУ Октябрьского района «Перспектива» компенсации морального вреда в пользу пострадавшего на площадке ребенка в размере 50 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По информации надзорного ведомства, по заявлению мамы пятилетней девочки прокуратура Октябрьского района провела проверку. Ребенок катался на карусели и пальцами руки попал в механизм вращения, который оказался незакрепленным.

Ответственным за содержание малых архитектурных форм на игровой площадке является МБУ «Перспектива». Учреждение не следило за состоянием вверенного имущества, что привело к неисправностям игрового оборудования. Это привело к травмированию ребенка. В адрес руководителя учреждения внесли представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Игровое оборудование приведено в исправное и безопасное для детей состояние.

Руфия Кутляева