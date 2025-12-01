В локомотивном депо Тюмень СвЖД завершила капремонт электромашинного цеха

Свердловская железная дорога (СвЖД) завершила капитальный ремонт электромашинного цеха в локомотивном депо Тюмень имени В.Ф. Соснина. Новый цех позволит обслуживать тепловозы серий 2ТЭ116 и ТЭП70 на базе депо в полном объеме, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

Были также отремонтированы электрические и вспомогательные машины, тяговые электродвигатели и генераторы. Ремонт электромашинного цеха завершает модернизацию ремонтной базы — объемы текущего ремонта локомотивов в Тюмени будут увеличены в три раза. Ранее, в 2021 году, был реконструирован цех по ремонту пассажирских тепловозов ТЭП70, а в 2023 году открыт обновленный цех для грузовых тепловозов.

В 2025 году в электромашинном цехе отремонтировали стены, установили новые наливные полы и заменили витражные конструкции оконных блоков. Также обновлены кабельные линии и запущена система вытяжной вентиляции пропиточного отделения. Все производственные помещения оформлены в едином стиле.

Часть оборудования для обслуживания элементов тяговых электродвигателей уже перевезли на новую площадку. Поставки дополнительного оборудования запланированы на 2026-2027 годы, что позволит осуществлять полный ремонт тяговых двигателей, в том числе нового образца, которые установлены на тепловозах 2ТЭ25КМ.

Ирина Пичурина