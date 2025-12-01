30 ноября зафиксирован новый температурный рекорд в Ижевске

30 ноября в Ижевске установлен новый температурный рекорд: столбик термометра на метеостанции достиг +3,5°С, что на 1°С выше предыдущего рекорда для этой даты (+2,5°С), установленного в 1969 году.

В последний день ноября температура оказалась на 10,9°С выше нормы. В течение месяца в Ижевске также были побиты рекорды 15, 19 и 25 ноября. Среднесуточная температура ноября составила +0,9°С, что на 5,3°С выше нормы, а осадков выпало более двух месячных норм (206%).

Анастасия Лопатина