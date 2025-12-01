Имитирующую дорожные знаки рекламу в Магнитогорске признали незаконной

Челябинское УФАС России признало незаконной рекламу, имитирующую дорожные знаки. Конструкция находилась в Магнитогорске, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Баннер с рекламой жилого комплекса «Соты» располагался в районе заправки Орского нефтеперерабатывающего завода, на въезде и выезде из аэропорта. Изображения были схожи с дорожными знаками, что нарушает закон, так как они могли вводить в заблуждение водителей. Ведомство признало рекламодателя «Аспект» виновным в нарушении п. 3 ч. 4 ст. 5 закона «О рекламе».

Челябинское УФАС России рассмотрит вопрос о привлечении компании к административной ответственности. Баннеры убрали во время рассмотрения дела.

Виталина Ярховска