Во Владикавказе прошла международная закупочная сессия «На высоте!»

Во Владикавказе завершилась международная закупочная сессия «На высоте!», которая прошла с 26 по 28 ноября 2025 года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики Северная Осетия-Алания.

В мероприятии приняли участие более 80 предпринимателей из 28 регионов России и около 20 иностранных закупщиков из Ирана, ОАЭ, Казахстана, Узбекистана, Грузии и Южной Осетии. Организаторы — Центр «Мой бизнес» РСО-Алания и АО «Российский экспортный центр» при поддержке Правительства республики и в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Открытие сессии прошло с участием председателя правительства Бориса Джанаева, министра экономического развития Марата Сокаева, а также руководителей РЭЦ и региональных бизнес-структур.

По итогам насыщенной деловой программы участники представили свыше 300 образцов продукции из различных отраслей, включая пищевую промышленность. Проведено 710 B2B встреч с иностранными байерами, что способствовало обсуждению условий сотрудничества и заключению экспортных контрактов. Эксперты предоставили консультации по таможенным процедурам, сертификации и финансовым операциям. Значимой частью программы стали ознакомительные визиты на производственные площадки местных предприятий, что позволило оценить качество и возможности экспорта из региона.

Сессия «На высоте!» стала первой масштабной федеральной площадкой на Кавказе, направленной на развитие прямых торговых связей между российскими производителями и крупными зарубежными партнерами. Мероприятие позволило российским поставщикам гарантированно выйти на прилавки торговых сетей за рубежом, расширить продажи и укрепить позиции на рынках стран Ближнего Востока, Центральной Азии и Кавказа. Участие для российских компаний было бесплатным, что снижало финансовые барьеры и стимулировало рост экспорта из Северной Осетии.

Общий экспортный оборот региона за последнее время превысил 90 млн долларов, и проведение подобных сессий способствует дальнейшему укреплению экономических связей региона с зарубежными рынками. Фокус на прямые B2B переговоры и углубленная поддержка экспортеров с консультациями обеспечили высокий уровень деловой активности и конкретные результаты для участников. Закупочная сессия стала важным событием в календаре регионального бизнеса и экспорта, подтвердив роль Владикавказа как ключевого центра международной кооперации и развития внешней торговли России.

Станислав Маслаков