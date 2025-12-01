Федеральная поддержка АПК Ростовской области вырастет на 24% в 2026 году

Федеральное финансирование приоритетных направлений АПК Ростовской области увеличится на 10% в 2026 году и на 24% в 2027 году по сравнению с текущим уровнем. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Викторию Абрамченко.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам эксперта, производители зерновых культур получат дополнительные 13,7% поддержки в 2026 году — регион направит на эти цели 1,1 млрд руб. Финансирование картофелеводства и овощеводства вырастет на 13,4%, а малого агробизнеса — почти в 1,7 раза, достигнув 184,6 млн руб.

Депутат отметила, что значительные ресурсы предусмотрены для развития кадрового потенциала донского АПК.

«На мой взгляд, сосредоточить усилия нужно именно на среднем профобразовании. Например, мне удалось добиться включения донских девятиклассников в контур эксперимента по ГИА-9. При поступлении в колледжи они будут сдавать только два выпускных экзамена вместо четырех»,— отметила Виктория Абрамченко.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», в 2025 году объем господдержки аграриев и сельских территорий в регионе составил 10,6 млрд руб., что на 20% превысило показатели предыдущего года.

Валентина Любашенко