Владелец бывшего ресторана «Гедонист» регистрирует два новых товарных знака

ООО «Источник вкуса» регистрирует два новых товарных знака — лаундж-бар «Сая» и ресторан «Эсквайр». Информация об этом опубликована на сайте Znakoved.

Напомним, ООО «Источник вкуса» работает в сфере ресторанной деятельности. Учредителем и директором ООО является ресторатор Александр Ежов — владелец заведения «Ресторан Александра Ежова» (бывший «Гедонист») и лаундж-бара «Сая». Оба проекта расположены на ул. Пермской, 33.

Ресторан «Гедонист» был переименован в августе этого года. Тогда в соцсетях заведения появилось объявление о том, что название «Гедонист» «официально ушло в другие руки».