Жителя Удмуртии арестовали за похищение 28,5 млн рублей у пенсионерки из Москвы

25-летний житель Удмуртии был арестован по подозрению в похищении 28,5 млн руб. у пенсионерки из Москвы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на МВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Женщина стала жертвой мошенников, которые под предлогом выдачи ключей от домофона получили от нее код из СМС. Затем ей начали звонить от имени государственных служб и сообщили о якобы угрозе ее сбережениям.

Пенсионерку уговорили передать курьеру валюту на сумму более 28,5 млн руб. По версии следствия, задержанный забрал деньги и оставил их на скамейке в парке для передачи соучастнику. На фигурантов возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Анастасия Лопатина