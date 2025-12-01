Ярославцам на первый взнос по ипотеке нужно копить около 3 лет

В Ярославской области срок накопления на первый взнос по ипотеке составляет 3,34 года. Такие данные приведены в соответствующем рейтинге «РИА Новости».

Сумма первоначального взноса в регионе составляет 1,47 млн руб. Область в рейтинге занимает 33-е место по России.

Аналогичная ситуация у жителей Белгородской (3,28 года), Томской (3,30), Амурской (3,34) областей, а также в Республиках Татарстан (3,32) и Башкортостан (3,38). Однако размер первоначального взноса значительно выше в Амурской области и Татарстане — свыше 2 млн руб.

Быстрее всего на первоначальный взнос могут накопить жители ХМАО-Югра — 1,66 млн руб. за 1,68 года. Медленнее всего — в Чеченской Республике: 0,75 млн руб. за 9,08 года.

В модели накопления предполагалось, что семья из двух работающих с медианной зарплатой и ребенка ежемесячно откладывают 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата является оценкой РИА Рейтинг в среднем за 12 месяцев — с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2025 года. Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от средней стоимости шестидесятиметровой квартиры в каждом регионе.

Алла Чижова