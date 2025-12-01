Полет нормальный

Авиабилеты на новогодние праздники подорожали на 10–30% год к году в зависимости от направления. Авиакомпании фиксируют повышенный спрос в Китай, а агрегаторы — в Европу и Японию, остальной же топ зарубежных направлений остался традиционным — это Турция, Таиланд и ОАЭ. По данным туроператоров, число бронирований на праздники выросло год к году на 50%, а покупать билеты пассажиры начали еще с конца лета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Цены на авиабилеты на новогодние праздники в этом году растут не быстрее, чем в прошлом, и увеличились на 10–30% год к году, подсчитали для “Ъ” в OneTwoTrip. Там добавили, что во второй половине января цены скорректируются. Собеседник “Ъ” в другом агрегаторе видит рост цен в пределах от 15% до 25% на пиковые даты вылета 29 и 30 декабря к прошлому году. Стыковочные рейсы в Европу в этом году, по его данным, «продаются чуть дешевле». В «Авиасейлс» изменение цен не прокомментировали, отметив рост зарубежных направлений на новогодние праздники до 56% против 51% годом ранее. В «Аэрофлоте» уточнили, что рост цен на билеты «находится в пределах официального уровня инфляции», в других авиакомпаниях стоимость перелетов комментировать не стали.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин говорит, что число выездных туристических поездок в этом году выросло на 14% к уровням 2024 года, а количество зарубежных бронирований на новогодние праздники — на 50%. По его словам, в связи с этим тарифы на одном из самых недорогих зарубежных направлений в течение года — Китай — выросли на 15–25% в период праздников. На остальных популярных маршрутах Дмитрий Горин подтвердил информацию о росте цен в диапазоне от 10% до 30%.

В «Аэрофлоте» видят повышенный спрос на рейсы в Китай, в связи с чем наращивают провозные емкости на ряде направлений.

Рейсы из Москвы в Гуанчжоу станут ежедневными в период новогодних праздников (от 39 тыс. руб., здесь и далее данные с сайтов авиакомпаний с датой вылета 30 декабря), а в Шанхай — с начала декабря (от 59 тыс. руб.).

станут ежедневными в период новогодних праздников (от 39 тыс. руб., здесь и далее данные с сайтов авиакомпаний с датой вылета 30 декабря), а в — с начала декабря (от 59 тыс. руб.). Увеличена частота полетов в Пекин до 5 рейсов в неделю (от 50 тыс. руб. на 31 декабря).

до 5 рейсов в неделю (от 50 тыс. руб. на 31 декабря). В S7 уточнили, что повышенный интерес к Китаю фиксируют с начала отмены безвизового режима и подтверждают спрос на рейсы в Пекин (от 63 тыс. руб.): «новогодние праздники не стали исключением».

Существенных изменений в перечне самых популярных направлений у перевозчиков на новогодний период не произошло. «Аэрофлот» на международных направлениях выделяет Пхукет (от 67 тыс. руб.), Мальдивы (от 64 тыс. руб.), Ереван (от 37 тыс. руб.), Стамбул (от 34 тыс. руб.) и Дубай (от 54 тыс. руб.), который сместил с пятой строчки Бангкок, замыкавший топ в прошлые праздники. S7 и «Уральские авиалинии» также выделяют в качестве наиболее популярных Стамбул (от 33 тыс. и 28 тыс. руб. соответственно) и Дубай (от 37 тыс. и 33 тыс. руб.).

Среди самых быстрорастущих зарубежных направлений «Авиасейлс» выделяет Китай (рост на 124%), Египет (на 71%), Японию (на 40%) и Францию (на 16%). У OneTwoTrip спрос в Японию вырос в 2,5 раза, во Францию — на 30%, в Китай — на 35%. Самое сильное увеличение, по данным РСТ, произошло на рейсах во Вьетнам — на 176%. Рост интереса путешественников к Вьетнаму также подтвердили в AzurAir, где в ноябре запустили масштабную полетную программу в эту страну.

Рост спроса на японское направление в целом продиктован динамикой рейсов в Китай и большим количеством удобных стыковок у китайских перевозчиков, объясняет Дмитрий Горин.

Кроме того, в этой стране бесплатные визы, оформляемые за четыре дня. Он также говорит о росте интереса к европейским странам, добавляя, что ужесточение визового режима в ЕС осенью не успело повлиять на новогодние бронирования, поскольку многие туристы начали оформлять визы за полгода до поездки. Также сказалось снижение цен на стыковочные рейсы: если в 2022 году билеты туда-обратно обходились в среднем в 120–150 тыс. руб., то сейчас — около 60–90 тыс. руб.

Удешевление господин Горин связывает с увеличением провозных емкостей иностранных перевозчиков, летающих в РФ: пассажиропоток зарубежных авиакомпаний за неполный 2025 год вырос почти 9%. «Поэтому растет спрос на перевозки по Европе на лоукостерах, которые, например, летают через Грузию, Армению, Азербайджан, Стамбул и ОАЭ»,— пояснил он. При этом стоимость номеров в европейских отелях не выросла к прошлому году и почти сравнялась с ценами в крупных российских городах, что также повлияло на спрос. Международные перелеты, продолжает он, в этом году простимулировал крепкий рубль, отложенный спрос на зарубежные путешествия и увеличение объемов перевозки за рубеж.

В «Аэрофлоте» отмечают, что цены на билеты зависят от глубины бронирования, которая год к году не изменилась. В S7 сообщили, что видят увеличение глубины бронирования в целом за весь 2025 год, а на новогодние праздники в зависимости от направления — на один-пять дней к прошлому году. В среднем у S7 билеты начинают покупать за 60 дней, хотя по ряду направлений бронирования начались уже за десять месяцев. У OneTwoTrip 60% бронирований приходится за одну-две недели до даты вылета. У «Авиасейлс» средний показатель бронирования за рубеж — 25 дней. По данным Дмитрия Горина, глубина бронирования в целом по отрасли выросла до трех-четырех месяцев: «То есть бронировать билеты на новый год начали еще с конца лета».

Айгуль Абдуллина