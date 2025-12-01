Метель задержала вылет нескольких рейсов из Норильска

Из-за метели отложены вылеты нескольких авиарейсов из аэропорта Норильска. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, задержаны вылеты в Москву, Новосибирск, Красноярск и Екатеринбург. Рейсы осуществляет авиакомпания «НордСтар».

Главное управление МЧС по Красноярскому краю, в свою очередь, проинформировало об ограничении движения на автодороге Норильск — Кайеркан — Алыкель. Оно не распространяется только на технологический транспорт.

В минувшие выходные администрация соседнего Таймырского Долгано-Ненецкого района ввела из-за значительного понижения температуры воздуха режим повышенной готовности. По данным «Среднесибирского УГМС», 2 декабря на юге Таймыра местами ожидается сильный восточный ветер при температуре до минус 36 градусов.

Валерий Лавский