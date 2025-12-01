У жительницы Башкирии похитили 1,8 млн рублей, полученные за гибель сына на СВО

Гафурийский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело 24-летнего жителя Стерлитамака, обвиняемого в краже с банковского счета родственницы более 1,8 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как полагает следствие, в марте фигурант уголовного дела узнал, что на счету его 67-летней бабушки есть деньги, полученные ею за гибель сына в зоне СВО. Получив доступ к банковскому приложению на телефоне родственницы, обвиняемый в течение трех месяцев переводил деньги на свой счет. В общей сложности он получил более 1,8 млн руб.

Обвиняемый признал вину в хищении в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Суд арестовал его земельный участок и счета.

Майя Иванова