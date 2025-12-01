В России напомнили об обязательной маркировке игрушек, какао и бритв с 1 декабря

В России с 1 декабря началась обязательная маркировка игрушек и игр для детей до 14 лет, бритв и лезвий, а также какао и горячего шоколада. На портале правовой информации опубликовано соответствующее постановление.

Теперь производители и импортеры обязаны маркировать детские самокаты, педальные автомобили и другие игрушки на колесах (за исключением трехколесных велосипедов), куклы и коляски для них, настольные игры, головоломки, а также наборы электрических гоночных автомобилей. К маркируемой продукции добавлены какао, горячий шоколад и похожие напитки.

Ранее, до начала обязательного этапа, российские производители уже промаркировали более 3,5 т какао-продукции и выпустили в оборот свыше 1,5 млн промаркированных бритвенных изделий.

С 1 декабря обязательная маркировка распространяется также на стройматериалы — монтажные пены, герметики, мастики, замазки и сухие строительные смеси. Это второй этап внедрения системы в данной категории. Мера направлена на борьбу с фальсификатом и нелегальной продукцией.