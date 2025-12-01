Удар на три очка

«Зенит» обыграл на своем поле «Рубин» с минимальным счетом 1:0 в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Это победа продлила беспроигрышную серию сине-бело-голубых в РПЛ до 13 матчей и позволила им сравняться по очкам с ЦСКА. Выше в таблице только «Краснодар».

Петербуржцы проводили матч с «Рубином» спустя трое суток после кубковой встречи с «Динамо», которую они выиграли в Москве с таким же счетом 1:0. Наверное, это сказалось на физической форме некоторых игроков, хотя Сергей Семак, главный тренер «Зенита», сделал ротацию состава. Например, на поле вышли защитники Ванья Дркушич, Нино, полузащитник Вендел. Но все равно «Зенит» играл в «сонный» футбол, мало угрожая воротам соперника и практически не создавая моментов. Красноречивый факт: в матче с «Рубином» петербуржцы нанесли всего один удар в створ ворот — он оказался результативным. Гол был забит на 69-й минуте, когда последовала подача в штрафную, Александр Соболев сбросил мяч головой защитнику Нино, и тот пушечным ударом вогнал его под перекладину.

До этого Семак сделал замены, выпустив на поле Соболева и Жерсона. Полтора тайма игра в атаке у хозяев не получалась. Игроки все делали медленно и без изюминки. Впрочем, болельщики уже привыкли к такой картине: «Зениту» тяжело даются игры против команд, которые насыщают свои владения большим количеством игроков. Если взять последние пять матчей чемпионата, то команда Семака не забивала в них больше двух голов. Правда, и не пропускала больше одного. Это позволяло набирать очки и продлевать беспроигрышную серию. После дуэли с «Рубином» она достигла 13 игр. Последний раз сине-бело-голубые проиграли «Ахмату» в начале августа (0:1). Это пока единственное их поражение в чемпионате.

«Рубин» может разделить заслугу в том, что игра стала скучной для болельщиков. Гости явно приехали на «Газпром Арену» за ничьей. Лишь в редких случаях они отваживались на контратаки. Но, как ни странно, создали больше моментов у чужих ворот. В конце первого тайма игроки «Рубина» дважды могли поразить цель после ударов головой. Сначала превосходно сыграл голкипер «Зенита» Денис Адамов, затем уже бьющему не хватило точности. А после того как хозяева повели в счете, имел прекрасный шанс сравнять счет Далер Кузяев, игрок «Рубина», выступавший ранее за «Зенит». Но он, замыкая подачу с фланга, отправил мяч выше перекладины, за что его сердечно поблагодарили по старой памяти поклонники сине-бело-голубых.

Рашид Рахимов, главный тренер казанской команды, назвал результат встречи на «Газпром Арене» несправедливым. А Сергей Семак сказал, что главное — удалось взять три очка. Надо двигаться дальше. На упреки в том, что «Зенит» не радует своей игрой, он уже давно отвечает без эмоций. Хотя и принимает их. Общий смысл всех выступлений Семака на эту тему сводится к тому, что проблему он понимает, но справиться с ней не всегда получается. Ну а поскольку результат достигается, с тренера «Зенита» никто, кроме болельщиков, не спрашивает.

Петербургская команда может уйти на зимний перерыв лидером чемпионата. Это произойдет в том случае, если она в следующем туре, который завершит год, обыграет «Акрон» на своем поле. И если «Краснодар» и ЦСКА сыграют вничью. Сейчас «быки», чемпионы России, возглавляют таблицу, опережая зенитовцев и армейцев на очко. Далее в таблице идут «Локомотив», «Балтика» и «Спартак».

Кирилл Легков