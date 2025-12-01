В Челябинске на содержание бывшей свалки выделили 110 млн рублей

Управление экологии и природопользования администрации Челябинска объявило аукцион на содержание территории рекультивированной свалки. Начальная цена контракта составляет 110,8 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит ухаживать за земельным участком общей площадью 771 тыс. кв. м. В обязанности входит обслуживание установки по утилизации биогаза, систем сбора сточных вод и очистки фильтрата, отслеживание состояния окружающей среды и ее загрязнения, а также обезвреживание концентрата фильтрата через опорожнение специального резервуара. Летом исполнитель должен ухаживать за газоном и деревьями, высаженными на участке, зимой — убирать снег. Услуги оказываются с даты подписания контракта до 22 декабря 2026 года.

Заявки на участие принимаются до 15 декабря. Итоги подведут 18 декабря.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, челябинскую свалку закрыли в сентябре 2018 года. На тот момент там хранилось 17,5 млн кубометров отходов на площади 74,5 га. В 2019-2021 годах прошел основной этап рекультивации свалки. Сейчас участок находится на биологическом этапе, рассчитанном на 15-20 лет. Содержанием бывшей свалки с 2022 года занимается ООО «Баромембранная технология – сервис» (Владимир). Общая стоимость работ составила 450 млн руб.

На территории свалки построили тепличный комплекс по выращиванию цветов. На полную мощность объект заработал в этом году. Общая площадь теплицы составляет 720 кв. м. Она состоит из двух зон — производственной, где можно вырастить порядка 25 тыс. различных растений, а также хозяйственной. Готовую рассаду используют для оформления цветников и кашпо вдоль улиц и дорог Челябинска.

Виталина Ярховска