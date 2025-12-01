На реставрацию Камерного театра в Челябинске направят почти 120 млн рублей

Областное учреждение культуры «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области» объявило аукцион на реставрацию здания, в котором расположен челябинский Камерный театр. Начальная цена контракта составляет 119,4 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Здание на улице Цвиллинга, 15, является памятником истории регионального значения. В реестр оно включено как «Здание, где в редакции газеты „Голос Приуралья“ в 1906-1910 годах работал журналист Виктор Весновский и в 1915 году уральский писатель Александр Туркин». Проект приспособления под современное использование и реставрации включает ремонт кровли, укрепление несущих конструкций и замену коммуникаций, обновление отделки помещений театра и лестницы с коваными элементами, модернизацию конструкций основной и малой сцен, светового и звукового оборудования, а также систем отопления, электроснабжения и безопасности. Подрядчик должен использовать материалы в строгом соответствии с требованиями сохранения исторической подлинности. Реставрацию планируется завершить до 1 сентября 2027 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 декабря. Подведение итогов запланировано на 12 декабря.