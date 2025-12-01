500 жителей Глазовского района обратились в УФАС из-за роста цен на проезд

Более 500 жителей Глазовского района подписали коллективное обращение в УФАС по Удмуртии и местную прокуратуру с требованием проверки увеличения стоимости проезда по маршруту Глазов—деревня Адам примерно на треть, сообщил во «ВКонтакте» правозащитник Александр Золотарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Золотарев, «ВКонтакте» Фото: Александр Золотарев, «ВКонтакте»

12 ноября господин Золотарев писал, что местный перевозчик Вадим Чупин сдвинул вечерний рейс №405 по маршруту Глазов—деревня Адам с 21:00 до 20:30. Тогда около 300 жителей подписали коллективное обращение в миндортранс Удмуртии и главе администрации района Галине Аверкиевой.

Тогда министр транспорта и дорожного хозяйства республики Геннадий Таранов встретился с господином Чупиным. «После обсуждения причин переноса принято решение временно вернуться к прежней схеме перевозки пассажиров. Возврат будет осуществлен с сегодняшнего дня (12 ноября.— “Ъ-Удмуртия”). При этом перевозчиком будет проведен анализ пассажиропотока на данном вечернем рейсе и, исходя из этого, будет принято дальнейшее решение по корректировке расписания вечернего рейса»,— сообщили в дорожном ведомстве.

С 1 декабря, написал Александр Золотарев, стоимость проезда из Глазова до Адама и других остановок резко повысилась. По данным миндортранса, прирост в среднем составил 30%: до Адама цена поднялась с 43 до 50 руб., до других станций — с 35 до 50 руб. «Под обращением (в УФАС и прокуратуру.— “Ъ-Удмуртия”) поставили свои подписи более 530 жителей, которые понимают и осознают необходимость повышения, учитывая рост цен на горюче-смазочные материалы и другие расходы, но не до такой же степени»,— возмутился господин Золотарев.

«По информации перевозчика, повышение стоимости проезда вызвано резким увеличением за последние месяцы затрат на топливо (более, чем на 40%)»,— отметили в министерстве. Как добавили в миндортрансе, это позволит перевозчику в существующих инфляционных условиях сохранить качественное транспортное обеспечение по маршруту без сокращения части рейсов. В ведомстве напомнили, что перевозки по маршруту осуществляются по нерегулируемым тарифам, иными словами перевозчик самостоятельно устанавливает цены на проезд.