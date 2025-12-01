Полумесяц над Колизеем

В столице Италии образован комитет «Мусульмане для Рима-2027». 2027 — год проведения очередных выборов римского градоначальника. Организаторы комитета хотят, чтобы голос проживающих в Риме мусульман и других этнических общин был услышан как в ходе избирательной кампании, так и в дальнейшем. Инициатива встречена в штыки правыми партиями, пытающимися не допустить роста влияния иммигрантов на общественно-политическую повестку. Многих в особенности встревожил постер нового объединения, на котором полумесяц сияет над Колизеем. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Италии Елена Пушкарская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tony Gentile / Reuters Фото: Tony Gentile / Reuters

В преддверии выборов мэра Рима, которые пройдут весной 2027 года, в итальянской столице создана организация под названием MuRo 2027 — «Мусульмане для Рима-2027». В нее вошли последователи ислама, постоянно и легально проживающие в столице Италии. По словам одного из организаторов MuRo 2027 Франческо Тьери, таковых в Риме сейчас 120 тыс., 40 тыс. из них имеют итальянский паспорт (население города, по последним данным, — более 2,8 млн человек). Он говорит, что иммигранты-мусульмане имеют все основания, чтобы «из объекта политики стать ее субъектом», то есть превратиться из обсуждаемой в итальянском обществе проблемы в силу, способную влиять на общественно-политическую повестку за пределами собственной общины.

Это программа-максимум. Пока же, как подчеркивает Тьери, речь идет не о партии и даже не об общественном движении: «Все, чего мы хотим, это привнести новые темы в дискуссию в преддверии выборов римского градоначальника».

Создатели MuRo 2027 утверждают, что мусульмане могут привнести в общественную жизнь столицы немало хорошего. Упоминаются, в частности, традиционные исламские ценности, на которые, как полагает Тьери, можно опираться в борьбе с такими присущими мегаполису пороками, как алкоголизм, азартные игры и т. п.

Другой тезис комитета более конкретен.

Тьери намерен побороться за возможность для проживающих в Риме иностранных граждан быть избранными в органы местного самоуправления и принимать участие в работе городской администрации.

Возможность избрания так называемых дополнительных советников из представителей этнических общин, которые участвуют в работе Assemblea Capitolina (административный орган римской мэрии с мэром во главе) на правах совещательного голоса, предусмотрена законодательством. Подобная практика существовала вплоть до 2008 года, когда основателя и одного из лидеров Демократической партии Вальтера Вельтрони сменил на посту римского градоначальника Джанни Алеманно, правый политик, входивший в то время в партию «Народ свободы» Сильвио Берлускони. (Именно в годы правления Алеманно в Риме произошел грандиозный коррупционный скандал, получивший название «Столичная мафия», мэр был отдан под суд.) После Алеманно практика избрания дополнительных советников не была возобновлена ни избранным от Демпартии Иняцио Марино, ни представительницей «Движения 5 звезд» Вирджинией Раджи, ни нынешним мэром-демократом Роберто Гуальтьери, который, кстати, уже объявил, что будет вновь бороться за этот пост.

В ходе разгоревшейся вокруг MuRo 2027 дискуссии ряд правых политиков связывает учреждение комитета со стремлением претендентов на пост мэра от левых партий заручиться голосами иммигрантов. Об этом, в частности, в статье под зловещим заголовком «Марш на Рим», отсылающим к перевороту Муссолини в октябре 1922 года, пишет римское издание il Теmpo. Господину Тьери припоминают его недавнее прошлое в Демпартии, от которой он баллотировался в ходе муниципальных выборов в 2021 году, и ставят в упрек, что теперь он пытается делать карьеру на иммигрантской повестке.

Тьери парирует тезисом, что европейская столица третьего тысячелетия должна предоставить инструменты для участия в ее общественной жизни всем своим постоянным жителям, включая тех, у кого иностранный паспорт. В комитете не скрывают воодушевления в связи с недавним избранием мэром Нью-Йорка Зохрана Мамдани и надеются, что такое когда-нибудь может оказаться возможным и в Риме.

Так что у правых партий есть основания рассматривать MuRo 2027 как что-то более опасное, чем привычная практика левых партий по привлечению голосов иммигрантов.

Как утверждает газета Il Giornale, MuRo 2027 имеет далеко идущие политические планы и нынешние тезисы его основателей — это лишь первый шаг. Издание обращает внимание на размещенный в социальных сетях постер комитета, где полумесяц — символ ислама — восходит над Колизеем.

«Их цель — захватить Италию и украсть у нас демократию»,— предупредила на днях депутат от правой партии «Лига» в Европарламенте Анна Мария Чизинт, тут же предложив запретить и немедленно распустить новую партию. Правда, запрещать пока нечего — напомним, что MuRo 2027 официально пока не является таковой. Однако поднявшийся в Риме ажиотаж указывает на открытие нового фронта в борьбе за итальянскую столицу.

Елена Пушкарская