«Важно не допустить фальстарт»

Валерий Залужный написал большую колонку, где фактические признал необходимость мирной паузы. Экс-главком ВСУ также высказал ряд критических замечаний в адрес нынешней украинской власти. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Залужный дает понять, что готов заменить Владимира Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Валерий Залужный написал большую колонку, где анализирует ход противостояния, начиная с 2014 года, ссылаясь на цитаты великих людей. В итоге на передний план выходит вопрос о политических целях для обеих сторон. Что для них есть победа? Цель России Залужному очевидна — это не отдельные территории, а вся Украина как ворота на Запад. Если даже Москва получит все требуемые земли, ничего не закончится. Борьба просто перейдет в другое русло — политическое и экономическое.

Также ничего не закончится, если даже гипотетически Украина сможет выйти на границы 1991 года, как заявлялось ранее. Изменится лишь положение фронта. По Залужному, окончательная угроза для его страны исчезнет только после распада всей Российской Империи. Подобное на сегодня выглядит нереальным. Вывод понятен: раз нет реальных политических целей, а те, что есть, нельзя достичь военным путем, нужна мирная пауза, чтобы модернизировать государство, победить коррупцию и выстроить мобильные вооруженные силы, основанные на современных технологиях. Тогда как гарантии безопасности — это в первую очередь капиталы, вложенные в восстановление Украины. С их помощью строится и армия, и сильная экономика. Здесь можно внести маленькое замечание: деньги — это самое простое для союзников, ведь лучше заплатить, чем воевать.

Теперь, собственно, главное: можно ли говорить о том, что Залужный готов возглавить Украину в сложный момент? В первую очередь стоит обратить внимание на явную критику в адрес команды Зеленского, которая собиралась «в 2023 году пить кофе в Крыму», не замечая, что Россия формирует стратегические резервы для долгой войны на истощение. Не были четко сформированы политические цели противостояния, мобилизация провалилась. Намечается конфликт между властью и обществом.

Во многом поэтому, скорее всего, придется принимать невыгодные условия мирного соглашения. Причем с каждым днем они становятся все хуже и хуже. Видимо, руководство, читай президент Зеленский, который, по сути, проиграл, должен уйти.

Залужный напрямую не говорит о своем возможном будущем президентстве, и это логично. Его должны об этом попросить, причем многократно — позвать на царство. В этом случае, ради спасения отечества, он, конечно же, согласится.

Тогда второй вопрос: насколько Залужный окажется приемлемой фигурой как для России, так и для Запада? Ответ понятен. И те и другие с ним попробуют договориться по-хорошему — перетянуть на свою сторону. Впрочем, кажется, что Владимира Зеленского еще рано списывать со счетов. Так что для претендентов в спасатели важно не допустить фальстарт и впоследствии не проиграть.

Дмитрий Дризе