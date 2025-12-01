Александр Корнев из Удмуртии завоевал бронзу на этапе Кубка России по биатлону

Удмуртский биатлонист Александр Корнев стал бронзовым призером мужской гонки преследования, которая прошла в рамках первого этапа Кубка России по биатлону, сообщает Союз биатлонистов России. Спортсмен финишировал с отставанием в 24 секунды от победителя.

Соревнования прошли 30 ноября в Ханты-Мансийске. Первое место занял Кирилл Бажин из Свердловской области, который прошел все четыре огневых рубежа без промахов и показал время 34 минуты 47.5 секунды на дистанции 12,5 км.

Вторым стал Карим Халили, также не допустивший ошибок на огневых рубежах, с отставанием в 23.1 секунды. Александр Корнев, имея три штрафных круга за промахи, финишировал третьим.

Анастасия Лопатина