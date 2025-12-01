Глава СКР взял на контроль расследоаание дела после пожара в СНТ под Оренбургом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о нарушении прав жителей СНТ «Дачный сад» в Оренбургской области. Видеобращение жителей, размещенное в интернете, привлекло внимание к инциденту, произошедшему в ноябре.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Тогда из-за перепадов напряжения на ул. Цветочной вспыхнул пожар, уничтоживший дом. Ограниченный доступ к трансформаторной подстанции помешал экстренным службам быстро обесточить линию электропередачи, что затруднило ликвидацию возгорания. Жители опасаются за безопасность своих семей и имущества.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Оренбургской области Вячеславу Зудерману предоставить подробный отчет о ходе расследования. Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат ведомства.

Андрей Сазонов