В первую неделю зимы в Ярославле ожидается осенняя погода

В Ярославле на этой неделе дневная температура воздуха не упадет ниже +2°С, а к концу недели в город придут осадки. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

В понедельник днем на улице ожидается до +4°С, со вторника по четверг включительно — до +2°С, без осадков. Холоднее будет по ночам: со среды на четверг воздух остынет до -1°С.

В ночь с четверга на пятницу прогнозируются небольшие осадки, которые сохранятся до конца недели. Температура воздуха в эти дни будет +2…+3°С.

Алла Чижова