На Ставрополье девушка и ребенок пострадали в столкновении иномарки с опорой ЛЭП

В Кочубеевском округе накануне днем, 30 ноября, два человека пострадали в результате столкновения автомобиля с опорой линий электропередач. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Происшествие случилось на трассе «Усть-Невинский — Беломечетская». Предварительно, водитель Hyundai Solaris превысил скорость, из-за чего не справился с управлением, съехал с дороги, где произошло столкновение с препятствием.

В результате ДТП 22-летняя жительница соседнего региона и годовалого ребенка с травмами госпитализированы в медицинское учреждение Невинномысска.

«Стоит отметить, что на тяжесть травм ребенка повлияло отсутствие детского удерживающего устройства», — говорится в сообщении ГАИ.

За рулем автомобиля находился 41-летний житель соседнего региона, который имеет стаж вождения 10 лет и злостным нарушителем правил дорожного движения не является. На момент автоаварии мужчина был трезв.

Константин Соловьев