На Ставрополье девушка и ребенок пострадали в столкновении иномарки с опорой ЛЭП
В Кочубеевском округе накануне днем, 30 ноября, два человека пострадали в результате столкновения автомобиля с опорой линий электропередач. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю
Происшествие случилось на трассе «Усть-Невинский — Беломечетская». Предварительно, водитель Hyundai Solaris превысил скорость, из-за чего не справился с управлением, съехал с дороги, где произошло столкновение с препятствием.
В результате ДТП 22-летняя жительница соседнего региона и годовалого ребенка с травмами госпитализированы в медицинское учреждение Невинномысска.
«Стоит отметить, что на тяжесть травм ребенка повлияло отсутствие детского удерживающего устройства», — говорится в сообщении ГАИ.
За рулем автомобиля находился 41-летний житель соседнего региона, который имеет стаж вождения 10 лет и злостным нарушителем правил дорожного движения не является. На момент автоаварии мужчина был трезв.