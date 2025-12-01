Башкирия и Абхазия подписали «дорожную карту» по расширению сотрудничества

В рамках рабочей поездки делегации Башкирии во главе с премьер-министром Андреем Назаровым в Абхазию республики подписали «дорожную карту» по расширению сотрудничества на 2025-2030 годы, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам президента Абхазии Бадры Гунбы, укрепление «двусторонних связей даст новый толчок, импульс в развитии» отношений «в различных сферах».

Андрей Назаров сообщил, что «дорожная карта» состоит из 29 пунктов. Сотрудничество будут выстраивать в семи направлениях — экономика, промышленность, образование, культура, туризм, спорт и здравоохранение. Также планируется усилить работу «по локализации производств на территориях преференциальных зон», отметил он. Глава кабмина подчеркнул, что Башкирия готова «делиться опытом поддержки инвесторов, запускать совместные проекты и помогать предприятиям находить новые точки роста».

Майя Иванова