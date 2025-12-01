На КПП в Дагестане неизвестный напал с ножом на сотрудников полиции
На контрольно-пропускном пункте «Джемикентский» в Дербентском районе 30 ноября около 21:00 неизвестный, вооруженный ножом, напал на сотрудников полиции. Об это сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СКФО.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Было применено огнестрельное автоматическое оружие, нападавший получил смертельные ранения. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.
В настоящее время проводятся комплексные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.