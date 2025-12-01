Приготовление новогодних салатов на Новый год обойдется петербуржцам в 174 рубля

Приготовление трех главных новогодних салатов — «Оливье», «Сельди под шубой» и крабового — обойдется петербуржцам в среднем в 174 рубля, сообщают «Известия». Расчет основан на стоимости ингридентов для приготовления в домашних условиях. Специалисты оценивают порцию «шубы» в 51 рубль, «Оливье» — в 57 рублей, а крабового — в 66 рублей.

Несмотря на общий рост цен на продукты, домашнее приготовление остается значительно выгоднее покупки готовых салатов. Так порция селедки собственного изготовления примерно в 3,5 раза дешевле магазинной (от 180 рублей), а «Оливье» и крабового салата — в 2,5 раза. При этом за год компоненты для праздничного стола подорожали на 7–10%, а сильнее всего выросли в цене докторская колбаса (+27%) и филе сельди (+26%).

В целом новогодний стол для четверых в 2025 году, согласно подсчетам, будет стоить в среднем 9,1 тыс. рублей, что на 13,5% дороже, чем годом ранее. Таким образом, несмотря на заметную инфляцию, традиционные салаты по-прежнему остаются относительно доступным и экономичным украшением праздничного меню.

Андрей Маркелов