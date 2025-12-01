С видом на горы и лес

Фото: УГМК-Застройщик

«УГМК-Застройщик», являющийся мастером-девелопером проекта комплексного развития территории СТК «Шерегеш», получил разрешение на ввод в эксплуатацию своего первого пятизвездочного отеля «Шермонт». 11-этажный гостиничный комплекс включает 290 номеров различных категорий — от стандартов до роскошных пентхаусов с просторными террасами под открытым небом.

Гостям отеля будет предложен широкий спектр услуг и развлечений. В числе ключевых объектов — караоке-клуб TRUFF и панорамный двухуровневый ресторан на 600 гостей с террасой и детским клубом. Для поддержания здоровья — фитнес-зал и спа с банным комплексом. Также предусмотрены конференц-залы для деловых мероприятий, что делает «Шермонт» идеальным местом как для отдыха, так и для работы.

Для любителей горнолыжного спорта в отеле предусмотрены ски-рум-комнаты, прокат снаряжения и магазин спортивной одежды. В ближайшее время, после завершения возведения второго отеля, откроется термальный комплекс с бассейнами под открытым небом.

— В настоящее время на площадке первого отеля работают порядка 300 человек, каждый из которых трудится над финальной подготовкой номеров и общественных зон. Мы заканчиваем отделочные работы и приближаемся к запуску тестового режима работы отеля, — поделился генеральный директор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. — Торжественное открытие запланировано на апрель будущего года. Управляющим отеля назначен известный ресторатор Кузбасса — Иван Печерский. Сформирована команда, которая занимается вопросами бронирования и взаимодействия с гостями.

Отель «Шермонт» расположен рядом с одноименной шестиместной канатной дорогой, что обеспечит отдыхающим быстрый и удобный доступ к горнолыжным трассам. Для любителей горных лыж и сноубординга открыты новые маршруты общей протяженностью 4 км, связывающие сектора А и В. Трассы подходят как для новичков, так и для опытных спортсменов. Опытные инструкторы горнолыжной школы готовы обучить начинающих и поделиться секретами профессионального катания.

Кроме того, для гостей работает прокат и лыжный клуб призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта РФ Александра Бессмертных. Также открыта освещенная трасса для катания на беговых лыжах протяженностью 1,2 километра. Для удобства гостей рядом расположены кафе и паркинг.

Помимо зимних развлечений формируется и летняя программа для гостей, включающая автомобильные и пешие маршруты по Горной Шории, догтрекинги, водные приключения с купанием и рыбалкой, путешествия на квадроциклах и лодках.

Проект развития курорта, разработанный «УГМК-Застройщик», уже получил высокие оценки экспертов. В 2022 году жюри премии в области визуальных коммуникаций, архитектуры, строительства и дизайна Best For Life Design Award признало его победителем в номинации «Лучший апарт-комплекс для жизни и инвестиций». А в этом году «Шермонт» стал первым в номинации «Горнолыжный комплекс – открытие года» федеральной премии Ski Business Awards.

Всего к 2042 году в Шерегеше планируют построить 7,5 тыс. новых номеров и создать разнообразную инфраструктуру. В «Шермонте» компания «УГМК-Застройщик» обустроит живописный пешеходный бульвар. Эта прогулочная зона соединит отели друг с другом и станет центром притяжения для гостей курорта. Здесь расположатся разнообразные гастрономические заведения, магазины, продуктовые лавки, центры проката и другие полезные сервисы. В центральной части курорта будет расположена событийная площадь для проведения ярмарок, фестивалей и праздников. На территории также построят и масштабный термальный комплекс площадью 7,6 га, включающий в себя бассейны под открытым небом, спа и банные комплексы, аквапарк.

По сути, с запуском «Шермонта» Шерегеш станет не просто горнолыжным, а всесезонным курортом. Здесь можно будет отлично проводить время и зимой, и летом.

