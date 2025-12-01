Россия расширила список запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров

Правительство России внесло материалы для электронно-оптической аппаратуры в список товаров двойного назначения, которые запрещено вывозить в недружественные страны. Власти хотят предотвратить их использование в интересах ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Под запрет попали: ниобат лития, теллурид цинка, гадолиний-галлиевый гранат, арсенид галлия, фосфид галлия, обработанные и необработанные кварцевые пластины и полированные призмы из оксида теллура.

По данным властей, все перечисленные материалы востребованы при производстве электронно-оптической аппаратуры военного назначения, применяемой в том числе ВСУ. К такой аппаратуре относятся, в частности, средства наведения и приборы ночного видения, уточняет агентство.

В правительстве считают, что недружественные страны скрывают реальные цели использования приобретаемой в РФ продукции. Расширение списка товаров, вывозить которые запрещено, «направлено на защиту национальных интересов России и обеспечение ее безопасности», добавили власти.

Правительство в марте 2022 года определило перечень товаров и оборудования, временно запрещенных к вывозу из России. Запрет касался в том числе легковых автомобилей, пассажирских и грузовых судов, самолетов и беспилотников. В том же году власти запретили поставлять в недружественные страны ракеты и взрывчатку.