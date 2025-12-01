Суд в Томске приговорил военнослужащего к 2 годам по делу о хищении алкоголя

Томский гарнизонный военный суд рассмотрел дело военнослужащего Евгения Анкудинова о разбое и хищении алкоголя из магазина. Мужчину приговорили к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда в Telegram-канале.

По данным следствия, 20 августа мужчина в состоянии опьянения зашел в магазин и угрожал продавцу с помощью страйкбольного пистолета. После этого военнослужащий похитил спиртное и скрылся.

Дело Анкудинова рассматривалось в присутствии личного состава воинской части. Приговор в законную силу еще не вступил.