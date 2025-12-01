В Ульяновске продолжается обкатка троллейбуса «Адмирал» с автономным ходом

В Ульяновске продолжается обкатка нового троллейбуса «Адмирал» производства компании «ПК Транспортные системы» на различных маршрутах. Глава города Александр Болдакин поручил МУП «Ульяновскэлектротранс» протестировать транспортное средство в реальных условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Троллейбус уже перевозит пассажиров на маршрутах №№ 1 и 5. Электротранспорт также ездил по Президентскому мосту., развивая скорость до 75 км/ч. На автономном ходу маршрут составил около 28 км, а при подключении к контактной сети на улице Шоферов заряд батареи составлял 58%. В салоне поддерживалась температура +19°C.

В перспективе троллейбус с автономным ходом планируют запустить на самых востребованных направлениях, в том числе и по ул. Минаева.

Андрей Сазонов