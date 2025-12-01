Кировская медицинская сеть «Лайт» может открыть стационар на Пермской, 25

Медицинский центр «Лайт» может открыть стационарное отделение в клинике на ул. Пермской, 25. Компания обратилась в комиссию по землепользованию и застройке с предложением дополнить перечень основных видов разрешенного использования участков и объектов капитального строительства зоны Ц2 с видом «стационарное медобслуживание». Предложение компании было одобрено.

В медицинском центре комментировать планы открытия стационара отказались. Как сообщил собеседник «Ъ-Прикамье», близкий к компании, в клинике может быть организован хирургический стационар. Сроки реализации проекта пока неизвестны.

Группа компаний «Лайт» основана в Кирове в 2004 году. Сеть медцентров объединяет лабораторию, консультации врачей общего профиля и узких специалистов: взрослую и детскую поликлиники, стоматологию, профцентр. В Кировской области группа насчитывает не менее 20 филиалов. В Прикамье кировская сеть зашла в 2020 году, запустив в регионе мобильные комплексы по забору анализов по COVID-19. В 2021 году «Лайт» открыла в Перми, на ул. Мира, 11, медицинский центр, а в 2023-м на ул. Пермской, 25, запустила многопрофильную клинику с детским и взрослым отделениями, отделением лучевой терапии, стоматологией и центром превентивной медицины.